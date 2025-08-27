Cayó un joven buscado por la Justicia: golpeó a su hermano y amenazó de muerte a su madre

27 agosto, 2025 0

En la noche del martes, alrededor de las 23:00 horas, personal de la Estación de Policía Comunal Primera detuvo a un joven de 22 años en calle Benito Machado al 400, luego de que agrediera a su hermano de 16 años con golpes de puño y amenazara de muerte a su madre de 47.

Tras el violento episodio, las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia local para prestar declaración testimonial.

El agresor fue llevado a la sede policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Al verificar sus antecedentes, se estableció que tenía un pedido de paradero activo en el marco de una causa por Amenazas iniciada el 11 de septiembre de 2024, solicitada por la UFIJ N°16.

Las nuevas actuaciones por Violencia Familiar quedaron a disposición de la UFIJ N°6.

Volver