Cazadores furtivos abatieron avestruces en Chaves: fueron sorprendidos y aprehendidos

26 agosto, 2025

La Patrulla Rural de Adolfo Gonzales Chaves detuvo en la madrugada de este martes a dos cazadores furtivos que habían faenado cuatro avestruces, especie protegida por ley.

Los individuos, Brian Emanuel Prevostini (Olavarría) y Mariano Agustín Giacomaso (Azul), fueron sorprendidos en pleno campo tras abandonar una camioneta sospechosa. En su poder se secuestró una carabina calibre .22, 50 municiones y los restos faunísticos de los animales cazados ilegalmente.

El hecho configura una grave infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y al Código Rural bonaerense, quedando la causa en manos de la Ayudantía Fiscal local y del Ministerio de Desarrollo Agrario.

La intervención policial evitó que la caza clandestina siguiera avanzando sobre una especie protegida en la región.

