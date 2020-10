Ceglie pidió “ser fuertes como comunidad” por los robos en Reta

28 octubre, 2020 Leido: 24

Luego de conocerse los últimos hechos delictivos, denunciados públicamente por el propietario de una vivienda en Reta a LU 24 este miércoles, se generó una nueva reunión de autoridades policiales encabezadas por el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Flavio Ceglie, con la Sociedad de Fomento de la localidad balnearia.



“Un nuevo plan de estrategia y seguridad”

Como balance del encuentro, Ceglie habló con la radio, y sostuvo que se estableció “un nuevo plan de estrategia y seguridad” y que se entrevistó “con uno de los trabajadores que hicieron la denuncia del robo mencionado, ya que el dueño de la vivienda no se encontraba en la localidad, y observamos que había una ventana abierta en otro de los departamentos”.

“No puede ser que cuatro pibes tengan amenazados a 1400 habitantes”,

“No puede ser que cuatro pibes tengan amenazados a 1400 habitantes”, expresó el uniformado, y sostuvo que “hay que entender que la sociedad va cambiando lamentablemente su conducta moral y en Reta hay algunos jóvenes de malvivir que no cumplen con las normas éticas y morales, como sucede en todas partes, en la Provincia, en todo el país”.

“Hay que entender que no tenemos que creer que todos se van a portar bien, y por el hecho de ser menores, se los notifica de la formación de la causa y son necesarios muchos elementos de prueba para condenarlos, pero son inimputables por ser menores”.

“Ser fuertes como comunidad, solidarios y responsables”

Pidió “ser fuertes como comunidad, y tener el contexto de solidaridad, ser responsables; no podemos echar la culpa al gobierno o a la educación, porque es un tema de debate muy amplio pero en lo que respecta a mí, me hago y me siento responsable, y por eso hemos tomado medidas de prevención, en conjunto con la comunidad”.

“Debemos cuidarnos entre nosotros”

“Todos sabemos quiénes son los que roban nos dijeron”, afirmó y dijo “si no denunciamos, la Policía no puede hacer Justicia por mano propia, como tampoco lo debe hacer el ciudadano, pero si avisan del ilícito, la policía puede actuar de manera distinta, ya que tendríamos que tener para Reta 800 policías y no los tenemos, debemos cuidarnos entre nosotros, si les da temor denunciar por represalias, pueden hacerlo anónimamente y el patrullero irá inmediatamente”, concluyó.

Volver