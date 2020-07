Cereal Coop ya tiene matrícula como cooperativa y pide al juez empezar a producir

Cereal Coop, la cooperativa conformada por trabajadores de la ex Laso, logró su matrícula nacional expedida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo el número 58237, con fecha del 16 de junio de 2020. Y está gestionando su incorporación al Programa de Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (PRAER) dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Con la documentación respaldatoria, su presidente, Sebastián Anta y otros integrantes de la cooperativa solicitaron al juez del concurso preventivo de la empresa una medida autosatisfactiva, que tiene por objeto la posibilidad de retomar la producción ya en manos de la Cooperativa y convertirse en depositarios judiciales de las instalaciones de la firma.

“Le solicitamos dicte medida autosatisfactiva (declaración de mera certeza) en relación a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras 3 Arroyos S.A. planta de la localidad de Tres Arroyos. Su resolución dará la certeza que estos trabajadores necesitan a fin de poder gestionar dispositivos de ayuda institucional ante la grave situación que estamos atravesando”, dice además lo interpuesto por los trabajadores ante el magistrado, pidiéndole que se expida sobre el vínculo laboral que los une a la empresa, después de un tiempo prolongado sin percibir salarios ni tampoco concretarse el despido.

El rechazo de la empresa

Con fecha 17 de junio, el abogado Martín Torres Girotti –representante de la empresa- contestó el traslado de la petición de la cooperativa indicando en un escrito que “la medida de autogestión solicitada por los trabajadores en el actual estado de este proceso no tiene ningún sustento legal ni aporta un plan concreto de trabajo que abarque todos los aspectos funcionales de todas sus plantas y sus potenciales participantes, además de conspirar contra toda posibilidad de recuperación de la empresa como unidad productiva en beneficio de todos los acreedores y no sólo de los presuntos cooperativistas, pues importa desplazar a la concursada de la administración de su empresa, la cual conserva con el control del Síndico”.

Dice además que “3 Arroyos S.A. se encuentra gestionando el otorgamiento de los beneficios que el Estado está otorgando mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para empresas (DNU Nº 376/2020), que incluye: (i) asignación compensatoria al salario, mediante la cual el Estado se hace cargo del pago del 50% del salario de los trabajadores de las empresas que vieran afectadas sus ventas y nivel de facturación, y (ii) postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales hasta un 95%”.

Al decir de los trabajadores en la presentación mencionada anteriormente, no fueron alcanzados por ninguno de estos beneficios.

