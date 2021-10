Charla sobre sanidad apícola a través del canal de YouTube de INTA

Desde las 19.30 de hoy se ofrecerá una charla vinculada a la sanidad apícola, por el canal de YouTube del INTA. Será ofrecida por la doctora en Ciencias Biológicas Adriana Pacini, de la Experimental de Rafaela, Santa Fe, y abordará la temática de la nosemosis. “Es una enfermedad que ataca al intestino delgado de la abeja y la mata por desnutrición; no le permite absorber los nutrientes y termina muriéndose de hambre. No tiene síntomas visibles, hay que hacer análisis de laboratorio, porque no hay otra manera de identificar la patología fehacientemente. De hecho cuando las colmenas mueren sin otros síntomas se suele culpar a la nosemosis, pero lo cierto es que debe hacerse el análisis”, explicó el especialista Mauricio Parravicini, de la Chacra Experimental Integrada Barrow.

“En esta zona no tenemos muchos pedidos de análisis y por eso la charla, para que los productores se concienticen en torno a la importancia de pedirlos. Los hacemos acá en la Chacra y son gratuitos”, indicó Parravicini. La nosemosis afecta a las abejas pero no a la miel, según aclaró, no obstante, es importante saber cómo aplicar los medicamentos para combatirla para que estos tampoco pasen a la miel y afecten su calidad.

La charla es de acceso gratuito y además será grabada para que esté a disposición de los interesados en el canal de INTA en YouTube.

