Chaves: allanamiento positivo en causa de género en la que menor era hostigada por su ex novio

23 marzo, 2021 Leido: 379

Este martes, personal de la Estación de Policía Comunal chavense juntamente con personal policial especializado en la temática de Género de la Comisaria de la Mujer y Familia, llevaron adelante un registro domiciliario perteneciente a la vivienda de un joven de 17 años que fue denunciado por hostigamiento a su ex pareja.



La causa tuvo su origen días atrás, cuando familiares de una joven menor de edad informaron a las autoridades de la Comisaria de La Mujer y Familia que su hija, de unos 15 años, estaba sufriendo acosos constantes y hasta había sido extorsionada por su ex pareja de 17 años, para que vuelvan a tener una relación de noviazgo.

Ante el evento denunciado, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Tres Arroyos a cargo de la Agente Fiscal Marina Vizzolini, quien rápidamente ordenó la recolección de las pruebas pertinentes y requirió a la Justicia de Garantía la orden de registro de la vivienda del joven implicado, fruto de lo cual se incautaron distintos elementos tecnológicos que serán peritados. A su vez se imputó al joven en orden al delito de coacción, especie del delito de amenazas que prevé pena de prisión de hasta 4 años.

Es importante destacar que no se brinda la identidad del imputado menor de edad, no solo por cuestiones legales, sino que además, para evitar que indirectamente se conozca la identidad de la menor víctima de acoso.

Volver