Chaves: Allanamiento y un preso por comercialización de drogas

29 abril, 2026 0

Un allanamiento en Adolfo Gonzales Chaves derivó en la aprehensión de un joven y el secuestro de estupefacientes, y se llevó a cabo este martes bajo directivas de la fiscal de Menores Marina Vizzolini.

El operativo se enmarca en una investigación por venta de drogas donde intervino la Estacion Policial de Tres Arroyos. Tras diversas tareas impulsadas por la fiscalía, el Gabinete de Investigaciones chavense identificó un domicilio en calle Las Piedras, donde se ordenó el registro domiciliario.

En el procedimiento, los efectivos incautaron marihuana y otros elementos de interés para la causa. En el lugar se aprehendió a Federico Martín, de 21 años, quien al arribo del móvil policial fue hallado en posesión de marihuana y quedó imputado por tenencia de estupefacientes.

Interviene en la causa el fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz y por el momento no se suministran mayores detalles de la investigación, ya que se prevén nuevas medidas con el avance el expediente.

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