Chaves: Allanan vivienda por facilitación de material de abuso sexual infantil

16 abril, 2026 0

En el marco de investigación realizada por la UFIJ N.º 6 local, a cargo de la fiscal Natalia Ramos, la justicia de Garantías ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en Santa Fé al 100 de Adolfo Gonzáles Cháves con el objetivo de secuestrar elementos tecnológicos en torno a una causa por presunta facilitación de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició 5 de enero de 2026 tras recibirse un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en el cual se informa que una persona compartió a través de la aplicación WhastApp una fotografía y siete videos con contenido ilícito, donde ser observa la victimización de menores de 13 años.

Las tareas investigativas permitieron llegar hasta el domicilio del presunto autor de los hechos, donde personal de la Policía Federal Argentina logró secuestrar el teléfono celular del investigado.

El aparato será peritado a fin de encontrar mayores elementos de interés para la investigación.

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