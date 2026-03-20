Chaves: Aprehendidos por múltiples delitos contra la propiedad

20 marzo, 2026 0

Personal del Gabinete de Investigaciones de la Policía Comunal detuvo, durante la tarde de este viernes, a dos hombres imputados por múltiples delitos contra la propiedad, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Juan Carlos Ustarroz.

Fueron identificados como Michel Pereira y Jonathan Pereira, ambos mayores de edad. Días atrás habían sido allanados por un hecho de robo agravado por efracción, y en las últimas horas se sumó una nueva causa por robo agravado cometido en poblado y en banda. Tras reunirse pruebas suficientes, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Ambos enfrentan cargos de gravedad que prevén penas de hasta diez años de prisión. La detención fue posible gracias al rápido accionar del Gabinete de Investigaciones, a cargo del oficial inspector Hugo Shoda, bajo la dirección del fiscal Ustarroz, y en coordinación con la Dirección de Protección Ciudadana, lo que permitió reunir pruebas clave para identificar a los autores.

En cuanto a los hechos investigados, uno ocurrió en una vivienda habitada, de donde sustrajeron electrodomésticos, y el otro en un hotel que se encuentra cerrado desde hace varios meses.

Las pericias realizadas sobre los objetos secuestrados durante el allanamiento del jueves pasado, junto con el análisis de las cámaras de seguridad, permitieron establecer que parte de los elementos robados fue vendida a personas que aún no han sido identificadas.

En las próximas horas, los hermanos Pereira serán indagados por el fiscal Juan Carlos Ustarroz y luego trasladados a una unidad carcelaria.

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