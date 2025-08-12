Chaves: Choque y vuelco sin lesionados

12 agosto, 2025 0

Un accidente de tránsito de singulares características ocurrió en Adolfo Gonzales Chaves, esta tarde, pasadas las 18, en la intersección de calles General Rodríguez y French y Beruti.

Los vehículos involucrados fueron un Peugeot 308 y un Renault 12, y se procuran establecer las causas por las cuales ocurrió el siniestro, que, por el impacto, el segundo rodado quedó volcado.

Si bien los Bomberos Voluntarios tuvieron que sacar al ocupante del Renault del habitáculo del automóvil, no hubo lesionados en el suceso.

Trabajó en el lugar personal de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias sanitarias chavenses.

Fuente y fotos: Chaves digital

Volver