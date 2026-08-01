Chaves: Contratista Rural agradece al CPR por recuperar parte de lo robado en un campo (audio)

1 agosto, 2026 402

Fabián Ruiz, contratista rural que se encontraba trabajando en el establecimiento “El Nazareno” de Adolfo Gonzales Chaves se mostró agradecido con el personal policial del CPR de Chaves y Juarez, ya que luego de investigar el robo que sufrió en el campo, pudieron recuperar parte del botín.

Al respecto dijo, “nos dimos cuenta el faltante gracias a mi empleado quien llegó primero y notó lo sucedido, me llamó inmediatamente y nos contactamos con el CPR, quienes hicieron un gran trabajo de investigación y queremos agradecer”.

“Ya me informaron que el próximo lunes debo ir a reconocer las herramientas. No es la primera vez que me pasa esto, en el pasado también nos robaron, aunque no fue un botín tan grande como este”.

Finalmente dijo que “aún falta encontrar el resto de las cosas, pero por la investigación no podemos decir nada”.

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