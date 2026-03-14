Chaves: detenido en un ómnibus acusado de abuso sexual a una pasajera

14 marzo, 2026 0

Un hombre de 45 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 450, en jurisdicción de Adolfo Gonzales Chaves, acusado de haber abusado sexualmente de una pasajera.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de la 1 de la madrugada cuando personal de la comisaría local intervino tras un llamado al 911 efectuado por los choferes de la unidad de la empresa Plusmar.

De acuerdo con lo indicado, el acusado fue identificado como Ángel Alberto Arrigoni, de 45 años, oriundo de Necochea, cita labrujula24.com.

El hombre viajaba como pasajero en el colectivo cuando, según la denuncia, comenzó a realizar tocamientos en las partes íntimas de una mujer de 27 años, oriunda de Tristán Suárez.

La víctima advirtió rápidamente la situación y alertó a los conductores del micro, quienes detuvieron la marcha del vehículo y solicitaron la intervención policial.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la captura de Arrigoni y su posterior traslado a la dependencia policial para cumplir con los recaudos legales correspondientes.

Durante las actuaciones se constató además que el hombre posee un pedido activo de paradero. La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal chavense a cargo del Dr. Ustarroz.

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