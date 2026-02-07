Chaves: Detenidos por resistencia a la autoridad y lesiones

Se hizo efectiva la detención en Gonzales Chaves de Alan Pedone en el marco de una investigación Penal caratulada “Resistencia a la Autoridad, Amenazas Agravadas y Encubrimiento” iniciada el fin de semana pasado donde la policía fue agredida mientras llevaba a cabo un Operativo y secuestro de un Motovehículo robado.

Efectivos de Chaves junto a personal del CPR, efectivizaron una orden de detención solicitada por el Agente Fiscal Dr. Juan Ustarroz y dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 de Tres Arroyos, a cargo de la Dra. Fabiana Brandolin.

Al momento de efectivizar la detención, se hicieron presentes familiares y amigos del sujeto, quienes con el afán de impedir el procedimiento, amenazaron y arrojaron elementos contundentes (piedras, palos) contra el personal actuante, debiendo repeler la agresión conforme a los protocolos vigentes, logrando la aprehensión de uno de ellos identificado Maximiliano Herrera, a quien se lo imputó en orden al delito por “Amenazas y Resistencia a la Autoridad”, mientras que el resto de los agresores fueron debidamente identificados, iniciando una Causa Penal por los delitos de Atentado a la Autoridad y Amenazas, con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, dependiente de la UFIJ N° 13 del Departamento Judicial Tres Arroyos, a cargo del Dr. Facundo Lemble.

