Chaves: dos adolescentes denunciaron abusos sexuales por parte de hombres adultos y en la casa de un policía

22 septiembre, 2020

Dos adolescentes chavenses denunciaron hoy públicamente, a través de las redes sociales Twitter e Instagram, haber sido abusadas sexualmente por al menos dos adultos en una reunión que al parecer se celebró en la vivienda de un efectivo policial, en la vecina localidad. Allí, la mayor de ellas, de 15 años (V), habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con uno de los hombres, de unos 35 años, y la menor (M), de 14, denunció haber sido manoseada probablemente por otro de los individuos. Todo ocurrió, de acuerdo al relato de las propias chicas, en un encuentro que compartieron convocadas por una joven de 24 años, que según dicen las invitó a la casa del policía –que no participó de los hechos que las adolescentes denunciaron- . Allí estaban además los supuestos abusadores y otra chica que al parecer decidió irse antes de los sucesos narrados. En principio, admitieron las víctimas, se consumió alcohol.

Manifestación e investigación

Tras conocerse públicamente lo ocurrido anoche, en tanto, varios menores de edad se manifestaron esta tarde con carteles pidiendo justicia en General Paz y Bartolomé Mitre, pleno centro chavense, donde de acuerdo a las versiones trabajaría el acusado de violación. Luego hicieron lo propio con el domicilio del sospechoso, donde se incrementó la cantidad de manifestantes.

Mientras tanto, la fiscal de Género Natalia Ramos confirmó la existencia de una denuncia por los abusos, efectuada en la Comisaría de la Mujer de Adolfo Gonzales Chaves, y la Sub DDI de Tres Arroyos está trabajando en la investigación del caso y planea elevar las actuaciones mañana mismo.

El relato de las chicas: hubo una violación

Las dos adolescentes decidieron denunciar los hechos ocurridos en esa reunión a través de un hilo de Twitter y un video en vivo en Instagram. Allí, envueltas en lágrimas, aseguraron que “hay muchas versiones que nadie quiere creer, y personas en contra, pero hubo una violación. Está mal que rompimos la cuarentena y eso está mal, pero no tenían derecho de abusar”.

Una de las chicas denunció que su amiga fue obligada “a tener relaciones sin consentimiento. Por eso no tienen que querer cubrir algo diciendo que no tenemos edad para salir; lo que nos pasó no estuvo bien. Les insistimos a nuestros padres para que nos dejaran ir, pensamos que íbamos a estar cuidadas porque era la casa de un policía”.

“Tuve que agarrar a mi amiga en el momento en que él la estaba violando. ¿Y si yo me hubiera ido antes? Por suerte lo podemos estar contando. Lo mío fue lo de menos porque me manosearon, pero tampoco fue con mi consentimiento”, dijo una de las pibas, en relación al otro hombre adulto que había en la casa. “Es de gran ayuda que nos apoyen, lo agradecemos mucho. No podemos cambiar lo que pasó y estamos muy arrepentidas, pero nadie tiene derecho a abusar de nosotras”, aseguró.

También mencionó a la joven que las convocó al lugar, al parecer a cambio “de alguna cosa”, “pero permitió que nos pasara esto sabiendo que ella era la mayor que iba a estar ahí. Ahora desapareció de Chaves, la policía la está buscando”.

“No se puede normalizar algo así; si uno dice que no, es no. Muchas personas no han podido contarlo. Sabemos que hay gente que dice que rompimos la cuarentena y no debíamos estar en ese lugar, pero se supone que íbamos a estar cuidadas por una mujer que es amiga de la mamá de V… Y el policía tampoco hizo nada, siendo que está para cuidarnos”, relató M.

La adolescente abundó en más detalles terribles acerca de lo que habría ocurrido en esa casa, al indicar que “tuve que sentarme a upa de ella (por su amiga) y simular que la estaba besando para que la deje de agarrar (el hombre), y después de tantos no y gritar, la volvió a agarrar para abusar de ella, y nos caímos las dos de la silla. Allí es donde me tocaron”.

“Terminamos encerrándonos en una cocina, hasta que me pude llevar a mi amiga. Agradecemos mucho el apoyo que nos están dando, porque si no, no podríamos hacer esto”, finalizó M en su video.

