Chaves: dos aprehendidos por hechos de violencia familiar

18 agosto, 2025 0

La Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves detuvo a dos sujetos el fin de semana.

Ambas aprehensiones, aunque en casos diferentes, se llevaron a cabo en el marco de la ley de violencia familiar.

La primera se produjo en calle Lamadrid, el sábado alrededor de las 09:00 cuando una mujer denunció que su pareja dañó la puerta de ingreso de su vivienda en el marco de una discusión.

Los uniformados aprehendieron a un hombre, mayor de edad, a quien se le imputó el delito de “Daño e infracción a la Ley 12.569”, dándose intervención a la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz.

El otro hecho fue en horas de la tarde del sábado, cuando el ahora aprehendido amenazó con una cuchilla a su pareja, hecho que también fue denunciado y requirió la presencia policial.

Fue imputado por “Amenazas agravadas e infracción a la ley 12.569”, girándose las actuaciones a la Ayudantía Fiscal chavense.

No se brindan los datos de los involucrados por tratarse de eventos de violencia familiar.

Volver