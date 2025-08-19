Chaves: Dos días de arresto por no cumplir con pagos de multas

19 agosto, 2025 0

La Policía de Seguridad Comunal Chavense informó que personal de la Estación de Policía Comunal, dio cumplimiento a Orden de arresto dictada por la Sra. Jueza de Paz Letrada, Dra. María Silvina Giancaterino, titular del Juzgado de Paz Letrado de A.G.Chaves para con el ciudadano Lucas Jonas Soria Llanos, mayor de edad y residente de esa localidad, en el marco de una Causa Contravencional caratulada infracción a los ARTS. 72 y 74 INC. A LEY 8031/73, donde Soria Llanos, oportunamente no cumplió con la multa impuesta por S.S. Efectivizado el arresto, siendo trasladado a la seccional policial, donde deberá cumplir una pena dos días de arresto.

Volver