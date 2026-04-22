Chaves: esclarecen un hurto y recuperan parte de lo robado

22 abril, 2026 0

Personal del Gabinete de Investigaciones de la Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves, en conjunto con la Dirección de Protección Ciudadana y bajo la dirección del ayudante fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz, identificó a los autores de un ilícito ocurrido en marzo.

El hecho fue denunciado por una mujer, quien advirtió que, en su ausencia, ingresaron a su domicilio ubicado en calle 9 de Julio y sustrajeron diversos elementos.

A través del análisis de las cámaras de seguridad, se determinó que los responsables fueron Jonathan Pereira y Michel Pereira. Los hermanos quedaron registrados mientras trasladaban el botín a plena luz del día. Parte de lo sustraído ya fue recuperado.

En los próximos días, el Dr. Ustarroz tomará declaración indagatoria a ambos como imputados por el delito de hurto.

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