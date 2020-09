Chaves: habló la mamá de una de las adolescentes que denunció abuso sexual

La mamá de una de las adolescentes que denunció haber sido abusada sexualmente tras una “previa” que se concretó en la casa de un policía, aseguró que “no tendrían que haber pasado por esa situación”. Y recordó que la chica sufrió un abuso sexual “por segunda vez, porque su padre biológico le hizo lo mismo”.

La mujer, cuya identidad se preserva para no identificar a la menor abusada, dijo haberse enterado por mensajes en un teléfono que a su hija “le habían presentado un hombre en el que no tenía interés, y que lloraba cuando estaban teniendo relaciones. Con toda mi paciencia le mandé a la mayor que la llevó de casa un mensaje preguntándoles donde estaban, y diciéndole que con su vida hiciera lo que quisiera pero que no arrastrara a nada a mi hija. Eran las 9 de la mañana y no habían aparecido, cuando yo le había dicho que volviera a las 12 porque estaban parando y no quería pagar multa. Pero de esa previa se fueron a otro lugar, a una peluquería”.

“Cuando volvió mi hija no quería contarme todo lo que había pasado, entonces le pregunté si había estado con un tipo mayor de edad, de unos 40 años, y se puso a llorar. Le pregunté si había querido estar, si el tipo me gustaba, y puso cara de asco. Pero me empezó a contar detalles de esa previa, de los tipos que las toqueteaban. Y la chica que las invitó, mientras tanto, estaba con el dueño de casa, que es un policía”, relató la mamá de la adolescente. También descartó que la joven que las llevó a esa casa haya tenido alguna intención o recibido algún “beneficio” a cambio.

La mujer aseguró que el 30 de septiembre su hija tendrá una entrevista para luego prestar declaración mediante Cámara Gesell. “La Fiscalía y la Policía se están moviendo muy bien”, sostuvo.

