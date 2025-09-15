Chaves: Iba en moto “trucha” por camino vecinal. Quedó preso

15 septiembre, 2025 0

Personal de la Patrulla Rural de Adolfo Gonzales Chaves, en el marco de tareas nocturnas de recorrida y prevención, detectó la circulación de cuatro motocicletas sobre la Ruta Provincial N.º 75, a la altura del camino vecinal conocido como “4 Esquinas”, en dirección hacia la planta urbana de esa localidad.

Al advertir la presencia policial, los motociclistas se dieron a la fuga, por lo que, con la colaboración de efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal se logró la interceptación de uno de los rodados, marca Honda 110 c.c., sin dominio colocado.

Su conductor intentó huir a pie y fue reducido por los uniformados e identificado como Diego Eugenio Márquez, de acuerdo con fuentes oficiales.

Al inspeccionar la moto, se constató la supresión de los números identificatorios de motor y chasis, configurando una infracción penal.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión de Márquez, por los delitos de Desobediencia e Infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, y también se secuestró el rodado involucrado.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz, quien convalidó las actuaciones, disponiendo el alojamiento del aprehendido en la comisaría, hasta su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, conforme lo establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal prevista para el transcurso de este lunes.

Volver