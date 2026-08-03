Chaves: intensos operativos durante el fin de semana

3 agosto, 2026 374

La Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves informa que, durante el último fin de semana de las vacaciones de invierno, se registraron diversos hechos que motivaron la intervención del personal policial.

Continuaron desarrollándose operativos de tránsito destinados a la identificación de personas y vehículos, así como al control de la documentación correspondiente.

Como viene sucediendo durante los fines de semana, dichos operativos se realizan con el fin de verificar que los conductores circulen con la documentación obligatoria.

Dichos controles permitieron secuestrar una moto que no contaba con el escape reglamentario, infraccionándose a su conductor por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 3187, tomando intervención el Juzgado Municipal de Faltas, a cargo de la Dra. Patricia Cipulli.

En tanto, durante la mañana del sábado 1 de agosto, el personal traslado Facundo Esteban Latorre de 34 años oriundo de San Cayetano, quien contaba con una solicitud de paradero activo firmado por el juzgado de Monte Hermoso a cargo del Dr. Sergio Omar García, en el marco de una causa que tramita ante dicho órgano judicial.

El mismo día, minutos antes del mediodía, llegó un llamado por una discusión familiar, al visitar dicho domicilio aprehendieron a un hombre de 30 años quien agredió físicamente a su pareja luego de una discusión.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por lesiones agravadas por el vínculo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 6, especializada en violencia de género, a cargo de la Dra. Natalia Belén Ramos.

Como se ha informado en partes de prensa anteriores, y a fin de evitar la revictimización y resguardar la intimidad de las personas involucradas, se preservan sus identidades conforme a los principios que rigen la intervención en hechos de violencia de género.

Dicha estación policial asegura que continuarán desarrollando operativos de prevención y control en distintos sectores de la ciudad y localidades del distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, prevenir la comisión de ilícitos y promover el cumplimiento de las normas vigentes.

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