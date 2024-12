Chaves: intentó ingresar a la cancha de Ciclista con una cuchilla y fue detenido

En el marco del operativo que llevó adelante la policía chavense de cara al encuentro entre Huracán Ciclista y Quilmes de Tres Arroyos se detuvo a un joven que intentó sortear el control muñido de un arma blanca.

Ante ello los uniformados detuvieron al joven, a quien se identificó como Nilo Vadillo, mayor de edad y oriundo de esa localidad, a quien se le secuestró una cuchilla que intentaba pasar entre sus prendas.

Vadillo no sólo no pudo ingresar a la cancha, sino que quedó alojado en la dependencia policial chavense durante el evento futbolístico por infracción al artículo 43 inc. A de la ley 8031, que prevé pena de hasta 20 sueldos que percibe el Oficial de policía de la categoría más baja, y también también prevé arresto de hasta 120 días para quien portare un arma en lugar donde hubiere reunión de personas.

Tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de Gonzales Chaves, a cargo de la Jueza Silvina Giancaterino.

