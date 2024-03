Chaves: la Policía da recomendaciones ante el registro de diferentes estafas

15 marzo, 2024

Desde la Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves informan a la población que, ante el registro de nuevas estafas de las que se ha tomado conocimiento por algunos vecinos de la comunidad, nuevamente se desean emitir recomendaciones que se deben seguir para no caer en los distintos fraudes económicos.

Como se ha expresado en otras ocasiones, el ingenio de los estafadores no tiene límites por lo que se considera fundamental informar a los vecinos sobre las distintas modalidades en la que puede ser víctima para mitigar el impacto.

Algunas modalidades

• SECUESTRO EXTORSIVO: Simulan tener secuestrado a un familiar de la víctima y le exigen dinero para su liberación.

• ENTIDAD BANCARIA: El victimario simulando ser empleado de una entidad bancaria, le comunica a la víctima que debe actualizar sus datos personales en razón de que próximamente los billetes quedarán fuera de circulación u otro motivo similar.

• EMPLEADO DE ANSES O PAMI: Simulan representar a un organismo público, tras lo cual crean falsas expectativas y/o promesas de bonos dinerarios para luego requerirles que generen un código en un cajero automático (código Token) con el que se valen para operar de manera remota y vaciar la cuenta de la víctima.

• TURNO VACUNACIÓN: Los victimarios inducen a error a sus víctimas para que se dirijan a un cajero y generen el turno de la vacuna (código Token) con el que se valen para operar de manera remota y vaciar la cuenta de la víctima.

• HACKEO DE LA CUENTA DE WHATSAPP: (modalidad nueva) Esta modalidad ha comenzado a proliferarse recientemente y solo se conoce que los malvivientes a través de un código de verificación que le envían por mensaje a la víctima, logran que esta involuntariamente se los envié, tras lo cual se apoderan de su WhatsApp y solicitan dinero a sus contactos.

Esta maniobra puede darse de diferentes maneras, tales como captando datos personales a través de un enlace (phishing) que consiste en plataformas comerciales que solicitan datos de revalidación que son redirigidos a los malvivientes, o bien, realizando un llamado previo con diversas excusas, entre ellas, turno de vacunación tras el cual le indican que les va llegar un código para vacunarse, el que es exigido por el delincuente.

Una vez que el delincuente logra apoderarse de la cuenta de WhatsApp, comienzan a interactuar con los contactos de la víctima a quienes le solicita una transferencia de dinero en razón de hallarse ante una urgencia.

Prevención y recomendaciones

• Mantenga la calma. El delincuente aprovecha el nerviosismo que provoca una situación de emergencia para obtener datos.

• No entregue información personal como dirección, teléfonos, números de cuenta bancaria, dónde se encuentra, si vive solo (aunque se lo pregunten).

• Nunca acepte entregar dinero o bienes

• Siempre dude de llamados con premios, créditos, donde deba generar claves, dinero rápido y fácil y de visitas sin solicitud o aviso de la empresa.

• Solicite los datos de la empresa o institución de dónde lo están llamando. Antes de entregar información corrobore los datos

• Cortar la comunicación telefónica cuando dudamos de la llamada de un supuesto familiar que pide dinero, claves o números de tarjetas de crédito o débito.

• No acceda a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos o cajas de seguridad ni hacer transferencias luego de recibir estas llamadas.

• En el caso de estar frente a una posible estafa, no abra la puerta a desconocidos y comuníquese rápidamente con esta dependencia policial para que un móvil se desplace y actué en consecuencia.

Para denunciar, recibir más información y ayuda pueden comunicarse con la Estación de Policía Comunal, sita en calle General Paz N° 287 de Adolfo Gonzales Chaves o telefónicamente al número de emergencias 911 o a los teléfonos 481297/481360

