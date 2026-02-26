Chaves: Siguen los operativos de control en la Ruta 3

26 febrero, 2026

Chaves Municipio llevó adelante nuevos operativos de control y prevención sobre la Ruta Nacional N° 3, en un trabajo conjunto con la Policía, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden en la vía pública.

Durante los procedimientos se realizaron controles vehiculares y verificación de documentación, priorizando la prevención y el cumplimiento de las normas para cuidar a quienes circulan por el distrito.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener estas acciones de manera permanente, en coordinación con las fuerzas de seguridad, para fortalecer la presencia en el territorio y mejorar la seguridad de todos los vecinos.

