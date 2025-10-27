Chaves: persecución y secuestro de un auto robado en la ruta 3

Una rápida y coordinada acción policial culminó con la intercepción y secuestro de un vehículo con pedido de captura activo por hurto y la detención de su conductor, quien además se encontraba inhabilitado para manejar.

Según publica el portal lanueva.com, el incidente tuvo lugar esta tarde, minutos antes de las 15, en el kilómetro 449 de la ruta nacional 3, a la altura de Gonzales Chaves.

Personal policial, junto a la Patrulla Rural, logró interceptar un vehículo marca Toyota Corolla, que circulaba con el dominio AD508JK. Momentos antes, el conductor había evadido un control policial en el ejido urbano, dándose a la fuga y desencadenando una persecución.

El rodado era conducido por Esteban Adrián Ortiz, de 41 años, residente local. Al verificar la documentación y el vehículo, los efectivos constataron rápidamente varias irregularidades.

El dominio colocado en el Toyota Corolla, AD508JK, arrojó que no correspondía al vehículo interceptado, sino a una VW Amarok. Esto confirmó la utilización de una chapa patente apócrifa.

La situación se tornó más grave al consultar los números de motor, chasis y el dominio de autograbado en los cristales (AC564RB). Esta consulta reveló que el vehículo poseía un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO por la causa de “hurto automotor”.

El pedido de captura data del 27 de enero pasado y fue solicitado por el Departamento Policial El Marquesado, de General Pueyrredón, con intervención de la UFIJE ODEPA N° 20 del Departamento Judicial de Mar del Plata, siendo la víctima identificada como Juan Pablo Córdoba Villafañe.

Como si las graves irregularidades del vehículo no fueran suficientes, se corroboró que el conductor (Ortiz) posee una inhabilitación para conducir dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Junín, en el marco de una causa por “lesiones culposas”.

Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del Toyota Corolla.



