Chaves: Policía advierte y aconseja a los vecinos para prevenir posibles estafas

19 octubre, 2022

Ante reiteradas denuncias por estafas, la Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves hace llegar un comunicado para tomar precauciones ante la presencia de personas o vehículos sospechosos, como también ante llamados por parte de entidades, operaciones bancarias o supuestos familiares.

Con el fin de prevenir delitos en sus diferentes modalidades y en este caso, haciendo hincapié en la presencia de vehículos o personas ajenos al vecindario o a nuestra localidad y además sobre estafas telefónicas, la Policía de solicita a la ciudadanía, a modo de prevención, que tengan en cuenta los siguientes consejos:

∙ Prestar atención si un automóvil desconocido se encuentra estacionado delante de una vivienda por un tiempo prolongado, tener en cuenta el color y/o en lo posible la patente.

∙ No permitir el ingreso a sus viviendas de personas desconocidas, que no sean de su confianza o de su círculo familiar, sin importar el pretexto que expongan para lograr el ingreso. Esta inteligencia delictiva es común que se aplique en personas de tercera edad, ya que son los más vulnerables al engaño y que suelen ser persuadidos fácilmente por los malvivientes. No dude en llamar a la Policía ante esta situación.

∙ Si es posible, observar la vestimenta o fisonomía de la persona sospechosa. Eso ayudaría en la identificación rápida del mismo.

∙ No brindar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias o sumas de dinero que poseen en sus domicilios.

∙ No realizar depósitos en cuentas bancarias desconocidas.

∙ No brindar números y/o claves de las tarjetas de débito y/o crédito que posean.

∙ Sospechar de llamadas en las que manifiestan que otorgarán premios a cambio de depósitos en entidades bancarias o giros por correo, cambios de moneda de curso legal, etc.

∙ En caso de realizar compra/venta en las redes sociales, prestar especial atención en la realización de transferencias a través de cajeros automáticos. Asesorarse o acercarse a la dependencia policial más cercana.

∙ Si llaman de un número desconocido o privado manifestando tener secuestrado un familiar, tratar en lo posible de NO ALARMARSE, no brindar Nombres, direcciones, teléfonos, etc. Corroborar mediante un llamado con familiares o personas que se hayan involucrado en la conversación. Dar inmediato aviso a la Comisaria Local.

∙ Ante la duda se recomienda cortar la conversación telefónica de inmediato e informar a familiares, conocidos o bien dar aviso a esta Policía.

∙ Es importante que se instruya a las personas de tercera edad de tales situaciones y de cómo resolverlas.

∙ Dar aviso a la Policía chavense, a los números de emergencia 911 o fijos 481360/481297 ante cualquier situación similar o por cualquier tipo de dudas.

