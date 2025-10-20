Chaves: Preso por romper de una trompada vidrio de la Comisaría
Un sujeto mayor de edad quedó aprehendido por “daño agravado”, tras romper de una trompada el cristal de una de las puertas de la Comisaria de La Mujer y Familia.
El joven identificado como Brandon Michel Victola de 24 años, había sido notificado de una cautelar en un proceso judicial y tras ofuscarse por el mandato de la justicia, golpeó violentamente un cristal en venganza a la determinación de la autoridad competente.
Ante ello inmediatamente se lo aprehendió y se le imputó el delito de daño agravado que prevé pena de hasta 4 años para quien ejecute el daño en venganza a las determinaciones judiciales y por ser ejecutado en perjuicio de un edificio de uso público.
Tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Chaves dependiente de la UFIJ Nº16 de Tres Arroyos a cargo del Agente Fiscal Dr. Gabriel Lopazzo.
Para con el aprehendido se cumplimentaron los recaudos legales de rigor y pasadas las horas, recuperó la libertad. Ahora deberá dar cuentas ante la justicia de sus actos y se resolverá en consecuencia.