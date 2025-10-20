Chaves: Preso por romper de una trompada vidrio de la Comisaría

20 octubre, 2025 0

Un sujeto mayor de edad quedó aprehendido por “daño agravado”, tras romper de una trompada el cristal de una de las puertas de la Comisaria de La Mujer y Familia.

El joven identificado como Brandon Michel Victola de 24 años, había sido notificado de una cautelar en un proceso judicial y tras ofuscarse por el mandato de la justicia, golpeó violentamente un cristal en venganza a la determinación de la autoridad competente.

Ante ello inmediatamente se lo aprehendió y se le imputó el delito de daño agravado que prevé pena de hasta 4 años para quien ejecute el daño en venganza a las determinaciones judiciales y por ser ejecutado en perjuicio de un edificio de uso público.

Tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Chaves dependiente de la UFIJ Nº16 de Tres Arroyos a cargo del Agente Fiscal Dr. Gabriel Lopazzo.

Para con el aprehendido se cumplimentaron los recaudos legales de rigor y pasadas las horas, recuperó la libertad. Ahora deberá dar cuentas ante la justicia de sus actos y se resolverá en consecuencia.



