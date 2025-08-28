Chaves: Preso por violar la perimetral dos veces en una semana

Este jueves, en horas de la madrugada, la policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves aprehendió a un sujeto que violentó, por segunda vez, una medida cautelar ordenada por la Jueza Agustina Cedeira en el marco de un proceso de violencia familiar.

El individuo de 29 años, oriundo de la localidad y con frondosos antecedentes penales, se apersonó en el domicilio de su ex pareja, una joven de 26 años, a quien la amenazó mientras le exhibía un trozo de hierro.

Al hombre se lo acusa del delito de amenazas y desobediencia, con la intervención del Sr. Ayudante Fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz, quién solicitó su detención, teniendo en cuenta que hace 48 horas protagonizó un idéntico hecho en el mismo domicilio durante la madrugada.

El sujeto prestó declaración y se aguardan los pasos legales para determinar su situación procesal.

