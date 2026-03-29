Chaves: Recuperan en Tres Arroyos moto robada frente al Club de Pelota

29 marzo, 2026 0

La Policía Comunal de Chaves, con apoyo de sus pares de Tres Arroyos, logró recuperar durante la noche del sábado la motocicleta que una vecina había dejado estacionada en la vía pública, frente al Club de Pelota.

Tras el aviso del hecho, los investigadores policiales en forma conjunta con la Dirección de Protección Ciudadana revisaron las cámaras de seguridad del lugar y los accesos a la ciudad y tras recolectar testimonios se identificó que al menos uno de los involucrados es un menor de edad proveniente de Tres Arroyos.

Inmediatamente se solicitó colaboración a la Comisaría Primera y la Brigada de Investigaciones de esa localidad.

Con esa información se ubicaron los domicilios sospechosos y, en un operativo conjunto desde la Policía de Tres Arroyos y el Escuadrón de Caballería, se recuperó el rodado.

El caso fue caratulado como robo agravado y quedó a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz. Si se descarta la participación de mayores de edad, la causa podría transferirse a la Agencia Fiscal del Joven.

Se recuerda que está prohibido difundir datos personales de menores involucrados.

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