Chaves: Robaron equipamiento médico del Hospital

23 mayo, 2026 0

El Hospital Municipal Anita Eliçagaray de Adolfo Gonzales Chaves sufrió el robo de equipamiento médico utilizado en ambulancias y emergencias del sistema de salud local.

Según se informó, entre los elementos faltantes hay desfibriladores y un tubo de oxígeno, herramientas fundamentales para la atención de urgencias y el trabajo diario del personal de salud.

La situación ya fue denunciada ante las autoridades correspondientes y se inició una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido y recuperar los elementos sustraídos.

Desde el área de salud, remarcaron la preocupación que genera este tipo de hechos, ya que se trata de equipamiento esencial para asistir a vecinos y vecinas en situaciones críticas.

Además, solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique con las autoridades correspondientes.

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