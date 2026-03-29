Rompió un vidrio de la comisaría de Chaves y lo aprehendieron

29 marzo, 2026 437

Durante la madrugada de este sábado, la policía de Adolfo Gonzales Chaves procedió a la aprehensión de Valentín Grigolon, mayor de edad, acusado de provocar daños en un ventanal de la dependencia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00, cuando efectivos que se encontraban de guardia escucharon la rotura de un cristal en el edificio ubicado en General Paz 287. Tras una rápida intervención y con datos aportados en el lugar, se logró identificar al autor, quien intentó darse a la fuga.

Según indicó el personal policial, el rompevidrios fue interceptado a pocos metros y posteriormente trasladado al hospital local para su atención médica, ya que presentaba una lesión en una de sus manos. Luego fue alojado en sede policial, imputado por el delito de daño agravado en flagrancia, con intervención de la Ayudantía Fiscal local a cargo del Doctor Juan Carlos Ustarroz.

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