Chaves: Se profundiza la investigación por el robo al Hospital Anita Elicagaray

24 mayo, 2026 97

Luego de conocerse el faltante de dos desfibriladores y un tubo de oxígeno de las ambulancias del Hospital Anita Elicagaray de Adolfo Gonzales Chaves, se intensifican las medidas por parte de la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz, para esclarecer el tema.

LU 24 pudo saber que se analiza solicitar el registro de la ruta de las ambulancias, quiénes las ocupaban (chofer, médico y enfermeros); control de guardia, libros de guardia , y testigos que puedan aportar mayor precisión, ya que el robo no habría sido reciente, sino que es datado con anterioridad y ahora sale a la luz.

La causa está caratulada como “Robo Agravado” y se analiza abrir otra causa por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a la vez que se intenta averiguar si además no hubo abandono de persona.

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