Murió el presidente del Club Agrario de De La Garma en trágico accidente en Ruta 75

28 febrero, 2026 5.858

Esta mañana, en un fatal accidente sobre Ruta 75, perdió la vida el presidente del Club Agrario de De la Garma Ulises Walter, de 48 años. También falleció Roberto Auzmendi de 50 años.

El automóvil era conducido por Gustavo Burgois (52), quien permanece internado en estado crítico y el cuarto ocupante, Claudio Romano (55), sufrió diversas lesiones de consideración.

Todos los involucrados en el siniestro son oriundos de De La Garma.

El accidente ocurrió este sábado a las 6:30, donde el automóvil se habría salido de la cinta asfáltica y protagonizó varios tumbos, finalizando en el ingreso de un establecimiento rural ubicado en las inmediaciones.

En el lugar trabajaron dos ambulancias del Hospital Municipal, dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito, todos de Adolfo Gonzales Chaves.

Volver