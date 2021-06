Cheppi: “Con la detención del principal sospechoso y el secuestro de todo lo sustraído estaría cerrado el caso”

1 junio, 2021

El comisario inspector Gustavo Cheppi, coordinador de la Superintendencia Región Sur, brindó detalles a LU 24 sobre los allanamientos realizados este martes en el marco de la investigación por el robo perpetrado en el Centro de Reentrenamiento Policial y consideró que “con la detención del principal sospechoso y el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos creemos que estaría cerrado el caso”.



Explicó que “con personal de la Comisaría local, como así también de la DDI, Caballería y Narcocriminalidad, a partir de los elementos que se habían recolectado ayer, se logra reunir la información necesaria como para que la Fiscalía nos otorgue tres allanamientos que se hicieron en forma simultánea y en los que se secuestraron una escopeta, una ametralladora y una cantidad importante de municiones, todos elementos sustraídos que figuraban como faltantes del Centro de Reentrenamiento”.

Además, indicó que a “la persona que estaba siendo investigada y por la cual la Fiscalía había reunido bastantes pruebas y dictado la detención se logró interceptar y detener en la vía pública”.

Asimismo, Cheppi informó que “en uno de los domicilios vive esta persona sindicada como autor del robo, pero no se encontraba en el lugar” al tiempo que refirió que los elementos incautados estaban escondidos en un terreno lindante a una de las viviendas allanadas. También señaló que hay más de un sospechoso.

Investiga Asuntos Internos

En tanto, confirmó que quedó establecido que “esa noche la custodia no se encontró al momento del robo, es así que bajó una comitiva de control disciplinario del Ministerio de Seguridad, encomendada especialmente por el Jefe de Policía, que empezó a reunir las pruebas necesarias como para ver qué tipo de responsabilidad le cabe a cada uno de los integrantes del Centro de Reentrenamiento, eso es algo administrativo y que está investigando Asuntos Internos”.

Cheppi estimó que “han sabido que esa noche, en ese momento, no se encontraba ninguna consigna” y consideró que “con la detención del principal sospechoso y el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos creemos que estaría cerrado el caso”.

