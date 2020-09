Cheppi: “Se ha movilizado a toda la policía” para tratar de esclarecer el homicidio de Fernández

El comisario inspector Gustavo Cheppi, quien está a cargo interinamente de la Superintendencia Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llegó hoy a Tres Arroyos para interiorizarse sobre el desarrollo de la investigación por el homicidio de Carlos Fernández.



“Tomamos conocimiento en horas de la madrugada de este lamentable hecho y tuvimos comunicación permanente con el comisario de la ciudad con respecto a cómo iba evolucionando el estado de la víctima y también el avance de la investigación. Lamentablemente en horas de la tarde conocimos que falleció y, de acuerdo a las directivas que me dio el actual superintendente, comisario mayor Aldo Caminada, a quien no tenemos en actividad, me trasladé para interiorizarme sobre cómo venía la investigación y cómo se habían dado las circunstancias del hecho”, explicó.

Reflexionó que “este tipo de hechos es lamentable en cualquier localidad, ha pasado hace muy poco en Bahía Blanca, donde movilizamos a toda la policía, y esa directiva se bajó aquí, por lo que se está trabajando en forma coordinada con personal de la DDI y en conjunto con la Fiscalía local”.

En tanto, el secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, manifestó que “inmediatamente nos pusimos al servicio con toda la logística, no solamente del comisario local sino del comisario Cheppi para tratar de esclarecer cuanto antes este hecho”.

Por último, Cheppi pidió que “si alguna persona vio algún tipo de circunstancias anormal en cercanías del hecho o tiene algo para aportar que se acerque a cualquier dependencia local o llame a los números de emergencias de la ciudad”.

