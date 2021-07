Chocaron auto y patrullero en Mitre y Sebastián Costa. No hubo heridos.

25 julio, 2021 Leido: 2

Un siniestro de tránsito que no arrojó víctimas personales pero sí daños materiales en un patrullero y un vehículo particular, ocurrió este domingo por la tarde en la esquina de calles Sebastián Costa y Mitre.

Por causas que se investigan, el patrullero, que circulaba por Mitre colisionó con un Peugeot 504 que lo hacía por la otra arteria, que a causa del impacto quedó en sentido contrario al tránsito de Mitre.

No hubo heridos por el choque. Trabajó personal de la Secretaría de Seguridad en el sector mencionado, hasta que fueron retirados los vehículos.

