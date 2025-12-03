Chocaron dos camionetas en el Km 616 de la Ruta 3

Esta tarde, y por causas que son motivo de investigación, colisionaron dos camionetas en el kilómetro 616 de la Ruta Nacional Nº 3.

Personal policial constató el siniestro, donde uno de los vehículos, una Toyota Hilux, era conducido por Santino Fioravanti de 24 años, acompañado de su hermano Benjamín de 25, ambos de la localidad de Rojas y banderilleros de la empresa Pose SA.

El segundo rodado, una Volkswagen Amarok, fue hallada sin el conductor al momento de la verificación.

Una ambulancia asistió a los hermanos y trasladó a Benjamín Fioravanti al nosocomio de Coronel Dorrego para su evaluación, sin que se informaran lesiones de gravedad.

Con información de FM Manantial

