Chocaron un camión y un tractor en Tandil: este último se partió en dos (video)

15 enero, 2020 Leido: 89

Un accidente ocurrió en la mañana de ayer de Tandil, cuando un tractor que bajaba por Piedrabuena impactó contra el acoplado de un camión que iba por la calle Rauch, en dirección a Balbín.

Un accidente ocurrió poco después de las 11 de ayer, cuando un tractor que bajaba por Piedrabuena impactó contra el acoplado de un camión que iba por la calle Rauch, en dirección a Balbín.

Dos vehículos de gran porte fueron los protagonistas de este siniestro que afortunadamente no dejó heridos, aunque sí grandes daños materiales.



La máquina remolcaba una tolva y por la inclinación de la calle, más el peso extra, no llegó a frenar y encontró como tope al otro vehículo. Debido al impacto, el tractor literalmente quedó partido al medio, ya que el chasis se venció y toda la estructura colapsó. Por su parte, el acoplado sufrió la rotura de dos cubiertas y el desprendimiento de uno de los ejes.

Victor Turchetti, dueño y conductor del camión con dominio UUQ173, contó la secuencia del hecho y se manifestó enojado por la imprudencia del otro actor. Inmediatamente, contactó a su agente de seguro que se hizo presente en el lugar y registró cada detalle.

Según informaron las fuentes policiales, al momento del accidente el causante del siniestro no contaba con la documentación del vehículo ni la suya, pero quedaron a la espera de que la presentara. Al ser maquinaria agrícola, advirtieron que no tiene la obligación de poseer la chapa patente colocada, pero tampoco debería transitar libremente por las calles de la ciudad.

En el lugar intervinieron móviles de la comisaría Tercera. Si bien no hubo testigos directos del hecho, los vecinos se acercaron a la esquina de Piedrabuena y Rauch sorprendidos por el estado en el que quedó la máquina remolcadora, confirmando que esa bajada “siempre es peligrosa”, acentuándose por el envión de velocidad con la que los automóviles ingresan desde la Ruta 226 por la rotonda.

Volver