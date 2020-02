Chocaron un cuatriciclo y una moto en los médanos de Gesell: un muerto y tres heridos

Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras un choque que se produjo este domingo por la tarde entre una moto y un cuatriciclo durante una carrera ilegal en una zona de médanos de la ciudad balnearia de Villa Gesell.

De acuerdo con lo que informaron los medios locales, la víctima fatal fue identificada como Gabriel Carrizo, un turista de 21 años. El joven sufrió un infarto luego del accidente y no pudo ser reanimado por los bomberos y el personal del SAME que llegaron al lugar para asistirlo.

En tanto, los otros tres heridos serían Joel Ávalos, de 24 años; Lucas Itorno, de 23, y Pablo Coria, de 44, quienes fueron trasladados a un hospital cercano con diferentes traumatismos, aunque todos ellos se encontrarían fuera de peligro.

Según los primeros datos recabados, el siniestro se habría producido durante una “picada” entre motos y cuatriciclos en un área de dunas de Villa Gesell, como se puede observar en un video que fue difundido en las redes sociales y que muestra el momento del impacto entre dos vehículos.

La carrera clandestina se habría dado en la parte de atrás de un conocido circuito de la zona denominado Enduro del Verano, que el próximo viernes volverá a abrir sus puertas para una serie de competiciones legales en la que también participan motos y cuatriciclos, aunque en este caso los conductores están obligados a usar elementos de protección que los protagonistas de este accidente no tenía.

El portal Telégrafo precisó que, tras tomar conocimiento del hecho, las autoridades policiales intentaron encontrar el lugar del accidente, pero no tuvieron éxito. Luego pudieron dar con un testigo que incluso había asistido a las víctimas. Esta persona fue quien aportó el nombre de los involucrados y quien detalló que todos ellos fueron llevados al hospital municipal para ser atendidos.

El verano pasado, murieron un hombre y una mujer en dos accidentes de cuatriciclo ocurridos en Villa Gesell: el primero de ellos volcó al saltar en un médano, mientras que la segunda fue una adolescente de 17 años que chocó con un alambrado.

