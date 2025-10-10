Chocó con una moto con pedido de secuestro y lo aprehendieron

10 octubre, 2025 0

Este jueves se produjo un incidente de tránsito en la Avenida Güemes al 200, entre una moto y una bicicleta, que derivó en la aprehensión de un menor de edad que circulaba a bordo del rodado mayor, una Zanella roja, sin dominio colocado, la que tenía pedido de secuestro activo solicitado por una fiscalía de Mar del Plata, por un hecho de robo acontecido el 14 de mayo de este año, denuncia realizada oportunamente por el damnificado Benjamín Delacroix ante la policía marplatense.

El menor de 15 años fue aprehendido por el delito de encubrimiento, dándose intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Juvenil 4 de nuestra ciudad.

