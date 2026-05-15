Chocó la Directora de Cultura de Chaves cerca de Pringles: resultó ilesa

15 mayo, 2026 350

Este viernes, en la rotonda de las rutas provinciales 51 y 85, la Directora de Cultura de Chaves Municipio, Mailén Roché, junto a otra trabajadora de la comuna, protagonizó un accidente cuando su vehículo, una Peugeot Partner, chocó con un camión que luego se dio a la fuga; ninguna de las dos sufrió lesiones.

Roché viajaba junto a Mariana Ganin hacia Coronel Pringles por una reunión de gestión, cuando se produjo el siniestro.

Tanto las causas del accidente como la huida del conductor del camión son desconocidas. Resta ahora observar las cámaras de seguridad que se encuentran en la rotonda para determinar cómo fue el accidente e identificar el vehículo.

Al respecto, el Municipio de Adolfo Gonzales Chaves emitió un comunicado oficial:

“Se informa que la directora de Cultura de nuestro municipio protagonizó un choque vehicular leve mientras se trasladaba hacia la localidad de Coronel Pringles, junto a una acompañante, para participar de una reunión de gestión. Afortunadamente, ambas no sufrieron lesiones y se encuentran en buen estado de salud. Desde el Municipio se las acompaña y se tomaron los recaudos correspondientes para llevar tranquilidad a sus familias, seres queridos y a la comunidad”.

Con información de ChavesDigital

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