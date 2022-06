Choque con consecuencias leves para una ciclista

16 junio, 2022 Leido: 1004

Una mujer que circulaba en bicicleta fue embestida por un vehículo en la esquina de Colón y Betolaza, y tuvo que ser asistida por una ambulancia del Centro Municipal de Salud aunque su estado no revestía gravedad. Al parecer, según el relato de testigos, un Renault Fluence de color negro no advirtió el paso de la mujer, por lo que no habría podido evitar la colisión que afortunadamente no tuvo consecuencias serias. Trabajó en el lugar personal Policial y de Tránsito municipal.

