Choque en Avenida San Martín: derivarán al motociclista

17 agosto, 2025

A raíz del choque entre una moto y una camioneta, que se produjo este domingo en San Martín y Azcuénaga, el motociclista Santiago Ullman, resultó con lesiones en una de sus vértebras lumbares y politraumatismos, por lo que se encuentra internado en clínica médica del Hospital, estable, aguardando ser trasladado cuando lo autorice su obra social a un centro de mayor complejidad.

El accidente tuvo lugar alrededor del mediodía, cuando por causas que se investigan, la moto impactó contra una Chevrolet S-10 que se aprestaba a cruzar la avenida.

