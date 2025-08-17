Choque en Azcuénaga y San Martín: Motociclista al Hospital

17 agosto, 2025 0

Este domingo se produjo un nuevo incidente vial entre una moto Zanella y una Camioneta Chevrolet S10 en la esquina de Avenida San Martín y Azcuénaga.

Por causas que se tratan de establecer, se produce la colisión: la moto iba por la arteria mayor hacia el centro de la ciudad, y la S10 cruzaba la Avenida cuando se produce el impacto que provoca la caída del motociclista, Santiago Ullmann de 18 años, al pavimento y su posterior traslado en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano, donde se constató que no presentaba lesiones graves, pero quedó en observación.

Intervino personal policía y de tránsito municipal además de la asistencia sanitaria.

