Choque en cadena en ruta 3 y acceso a Monte Hermoso

23 noviembre, 2025 0

En horas de la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en el cruce de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 78, en dirección al ingreso a Monte Hermoso. El siniestro vial involucró a tres vehículos que protagonizaron un choque en cadena.

Los rodados implicados fueron un Volkswagen Gol Trend, dominio OBA 465, conducido por Martín Apaula Espeche, de 28 años y oriundo de Bahía Blanca; un Fiat Duna, dominio DBD 289, al mando de Luis Pablo Quiroga, de 44 años, también de Bahía Blanca; y un Fiat 147, dominio BFV 044, conducido por Agustina Lucero, de 24 años, con domicilio en Bahía Blanca.

La conductora del Fiat 147 fue trasladada al nosocomio local para recibir atención médica preventiva, presentando heridas leves y sin riesgo de vida.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, y tras las tareas correspondientes, la circulación quedó totalmente normalizada y la ruta permanece libre.

