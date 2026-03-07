Choque en el centro: dos motociclistas al Hospital

7 marzo, 2026 8

Este sábado se registró un incidente de tránsito en la esquina de calle Lucio V. López y Sarmiento, donde por causas que se tratan de establecer, chocaron un automóvil Peugeot 208 y una moto, a bordo de la cual iban dos personas que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Pirovano para observar posibles lesiones.

El impacto fue violento, ya que la moto cayó sobre la vereda del CEF 4. Los daños en el auto fueron menores.

Trabajó en el lugar personal de Tránsito Municipal, Policía y la asistencia sanitaria mencionada del SAME.

Volver