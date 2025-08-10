Choque en la General Paz: 9 heridos. Intervino el SAME aéreo

Un violento accidente múltiple se registró este domingo por la mañana en la avenida General Paz, a la altura de la bajada de avenida De los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos. Por causas que todavía se investigan, dos automóviles y una camioneta colisionaron en cadena, dejando como saldo nueve personas heridas, entre ellas una con lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió en el sentido hacia el Río de la Plata y provocó la interrupción total de la circulación en ese tramo. El corte generó demoras considerables en el tránsito.

De acuerdo con información brindada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), entre los heridos hay ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad. Siete de ellos fueron trasladados con politraumatismos a los hospitales Santojanni y Grierson. En tanto, un joven de 28 años, que presentaba un cuadro grave, fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital Argerich. Otra de las víctimas recibió atención médica en el lugar y no necesitó ser hospitalizada.

Además, testigos indicaron que el choque se habría desencadenado cuando un auto que circulaba a más de 100 km/h intentó tomar la salida de la General Paz y frenó bruscamente, lo que provocó que los vehículos que lo seguían impactaran uno tras otro.

