Choque en Rivadavia y Dorrego: sin lesionados

12 mayo, 2022 Leido: 1385

Este jueves, alrededor de las 17:00, se produjo una colisión entre dos automóviles en la esquina de Avenida Rivadavia y Dorrego.

Por causas que se investigan, chocaron un Peugeot 206 color gris, y un Peugeot 308. No hubo heridos pero sí daños importantes en ambos vehículos.

A consecuencia del impacto, el 308 quedó sobre la mano contraria a la que circulaba, en la esquina de Rivadavia hacia calle Bolívar.

Trabajó personal de tránsito municipal, policía y también llegó al lugar una ambulancia del SAME, que no tuvo intervención. Los conductores intercambiaron datos de los seguros respectivos.

