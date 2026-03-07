Choque en Ruta 3: cuatro personas al hospital dorreguense

Este sábado, alrededor de las 8:30, se produjo el choque de un Volkswagen Polo y una camioneta Amarok, por causas que se investigan, en la denominada “curva de la muerte” en el kilómetro 570 de la Ruta 3.

Por causas que se tratan de establecer, un VW Polo (dominio AH917AL) que circulaba en sentido Bahía Blanca – Tres Arroyos, con dos ocupantes, habría realizado una mala maniobra en la curva e impactó de manera frontal contra una VW Amarok (dominio PAK554) en la que viajaban dos personas.

En el lugar trabaja personal policial, Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego y ambulancias del hospital local, que trasladaron a todos los ocupantes conscientes para su evaluación médica.

Fuente y foto: Fm Manantial

