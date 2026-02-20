Choque en San Martín y Azcuénaga: Una motociclista al Hospital

20 febrero, 2026 0

Este viernes por la mañana se produjo un nuevo incidente de tránsito, cuando por cuestiones que se investigan, colisionaron en Azcuénaga y Avenida San Martín un Corsa Classic y una moto Motomel de 110 cc.

A consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor que iba por San Martín hacia el centro de la ciudad fue derivada en ambulancia al Hospital Pirovano.

El Corsa que intentaba cruzar el eje de calles Azcuénaga -Domingo Vázquez, resultó con daños en el frente de la unidad, producto de la colisión.

