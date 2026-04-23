Choque en San Martin y Estrada: un ciclista al Hospital

23 abril, 2026 0

Un singular accidente de tránsito se produjo este jueves en la esquina de Avenida san Martin y Estrada, donde por causas que se investigan colisionaron una moto Motomel y una bicicleta.

La Motomel era guiada por una joven acompañada por su hija en edad escolar, y en la bicicleta iba un hombre de avanzada edad que cayó al pavimento, en tanto la moto quedó incrustada contra la columna de alumbrado en medio de la rambla.

Intervino la asistencia del SAME local, que trasladó al ciclista al Hospital Pirovano, luego de brindarle los primeros auxilios.

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